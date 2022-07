Mondiaux d'athlétisme: Mujinga Kambundji se hisse en finale et fait tomber un record

Athlétisme : Une place en finale et un record de Suisse pour Mujinga Kambundji

Malgré sa superbe performance réalisée dans la nuit de mardi à mercredi, la Bernoise de 31 ans ne s’est qualifiée qu’au temps, réalisant le 7e chrono de ces demies. Les Jamaïquaines Shericka Jackson et Shelly-Ann Fraser Pryce se sont montrées les plus rapides, en respectivement 21''67 et 21''82. Trois autres athlètes ont couru sous les 22 secondes: l’Américaine Tamara Clark (21''95), la Britannique Dina Asher-Smith (21''96) et la Jamaïquaine Elaine Thompson-Herah (21''97). Celle qui a terminé 5e de la finale du 100 m devra donc réaliser un incroyable exploit dans la nuit de mercredi à jeudi pour ramener une médaille en Suisse.