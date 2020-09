Il sort ce vendredi sur la plateforme Disney+. D’abord attendu dans les salles pour le mois de mars 2020, «Mulan» a été repoussé plusieurs fois à cause de la fermeture des cinémas, avant de finalement atterrir directement en VOD. Les abonnés à Disney+ pourront le visionner en payant un supplément de 29 fr., puis gratuitement à partir du 4 décembre 2020.

Le pitch

Ce qu’on en pense

Exit Mushu le dragon trop chou, ciao les excellentes chansons, et surtout au revoir l’humour: le nouveau «Mulan» se prend très au sérieux, et c’est bien dommage. Tout ce qui a fait la magie du dessin animé est absent dans cette version 2020, qui manque cruellement de charisme et d’intensité.