Basketball - Multimillionnaire, Shaquille O’Neal ne partage pas sa fortune avec ses enfants

Shaquille O'Neal tient à inculquer certaines valeurs à ses six enfants. AFP

Véritable légende du basketball, Shaquille O’Neal (49 ans) a amassé des centaines de millions durant sa carrière, mais également grâce à ses nombreux et généreux sponsors. La fortune de l’ancienne star des Los Angeles Lakers et du Miami Heat, quintuple champion NBA, est ainsi évaluée à 400 millions de dollars.

Malgré ce patrimoine qui donne le vertige, le géant de 2m16 r efuse de desserrer les cordons de la bourse pour ses six enfants. Un choix que ces derniers regrettent. « Mes enfants sont désormais plus âgés, a expliqué l’ex-pivot américain au podcast Earn Your Leisure. Ils sont un peu en colère contre moi, pas vraiment en colère, mais ils ne comprennent pas. Car je leur dis tout le temps: ‘ N ous ne sommes pas riches, je suis riche.’ »

En procédant de la sorte, le Shaq veut avant tout inculquer certaines valeurs à ses progénitures. « Il y a une règle: l’éducation, a-t-il poursuivi. Tu dois avoir un baccalauréat ou une maîtrise. Si tu veux que j’investisse dans l’une de tes sociétés, alors tu vas devoir me la présenter, mais je ne te donnerai rien gratuitement. »

«Ce n’est pas parce que j’ai plus d’argent que je suis meilleur que toi» Shaquille O’Neal

Membre du Hall of Fame de la FIBA depuis 2017, Shaquille O’Neal a semble-t-il opté pour une telle éducation en voyant les dérives d’autres personnalités. «L es célébrités deviennent folles et je ne veux plus en être une, a-il expliqué dernièrement a u New York Post. Je ne veux plus être associé à cette catégorie. »

Puis d’étayer ses propos: « Les célébrités sont folles, elles le sont vraiment. Regardez la façon dont elle s traitent les gens, ce qu’ elle s font, ce qu’ elle s disent. Je n’ai jamais été comme ça et je ne veux jamais être perçu de la sorte. Je suis une personne ordinaire , parti de rien, qui a s uivi s es rêves et qui les a réalisés. Mais ce n’est pas pour autant que je suis plus grand que toi, plus intelligent que toi et ce n’est pas parce que j’ai plus d’argent que je suis meilleur que toi. »