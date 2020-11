Suisse : Multinationales responsables: Glencore débouté en justice

Le géant minier, épinglé par la campagne sur l’initiative pour des multinationales responsables, n’a pas eu gain de cause au tribunal cantonal.

Sans se prononcer à ce stade sur la véracité ou non des accusations, la cour a estimé qu’il n’était plus possible d’empêcher qu’elles soient portées à la connaissance d’un large public. Glencore répète dans son communiqué mener une politique de tolérance zéro en matière de travail des enfants, appliquée également à l’échelle de ses filiales.

Le colosse minier et du négoce avait déjà réfuté en bloc dans une prise de position mi-novembre des accusations de travail d’enfants et de pollution de l’eau et des sols relayées quelques jours plus tôt par l’organisation non gouvernementale (ONG) Public Eye, qui soutient largement l’initiative sur laquelle vote la Suisse ce week-end.