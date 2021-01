Ski alpin : Multiples blessures pour Urs Kryenbühl

Le Schwytzois, qui a chuté sur la Streif, ne pourra plus skier cette saison. Il souffre d’une commotion, d’une clavicule brisée et de ligaments déchirés au genou.

La colère de Clarey

«Ça fait deux jours qu’on demande à racler la dernière bosse, qui est trop longue. On fait 80 mètres, on arrive à 145 km/h dessus… On demande à la racler et le matin à la reconnaissance elle n’est pas abaissée. Je trouve qu’ils sont fautifs là-dessus», a-t-il déclaré.