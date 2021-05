Canton du Jura : Multiplication de signalements face aux pullulations de chenilles

La processionnaire du chêne est un insecte indigène en Suisse pouvant causer des réactions allergiques potentiellement dangereuses. Le Canton sensibilise la population.

La processionnaire du chêne pullule dans le Jura. Image d’illustration. Pixabay

La processionnaire du chêne est une espèce de lépidoptère indigène en Suisse, pouvant causer des réactions allergiques potentiellement dangereuses. Depuis quelques années et à la faveur d’un climat plus doux, cet insecte s’est plus largement répandu en Europe et particulièrement dans le Jura, indique mardi le Canton dans un communiqué. Quelques cas de pullulations en milieu bâti ont été dénombrés, entraînant des problèmes de santé pour le voisinage. Le contact avec les poils de cette chenille peut en effet provoquer d’importantes réactions allergiques, comme des irritations cutanées, des troubles oculaires ou encore problèmes respiratoires en cas d’inhalation.

La problématique étant récente et encore peu connue, l’Office de l’environnement a développé plusieurs outils de sensibilisation et de prévention destinés aux communes et à la population, dont un guide d’information qui est disponible en ligne. Les autorités communales sont, elles, invitées à inventorier et surveiller les chênes présents sur leur territoire, en particulier ceux qui peuvent, de par leur situation, poser problème pour la santé humaine en cas d’infestation. Si les chenilles processionnaires ne constituent, pour l'heure, pas des organismes nuisibles pour la forêt au sens de l’Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) ou de la loi cantonale sur les forêts (LFor), toute personne détectant la présence de chenilles processionnaires du chêne doit signaler le cas à la commune.

Si elles s’installent plutôt dans des arbres en zone rurale ou en lisière de forêt, les processionnaires peuvent aussi élire domicile sur des chênes proches d’habitations. Le Canton du Jura énumère les recommandations suivantes: Ne pas s’aventurer sous les arbres abritant des nids de processionnaires. En zone urbanisée, le propriétaire des arbres hôtes doit, en principe, prendre des mesures afin d’éviter l’aggravation des nuisances.

Signaler toute présence de nids auprès de la commune concernée.

Eviter tout contact avec des nids, ne jamais les manipuler, même vides, ni les chenilles. En cas de réactions violentes, consulter un médecin.

Si votre animal de compagnie est atteint, consulter un vétérinaire et évitez de toucher aux poils urticants.

Les chenilles processionnaires du pin et du cul brun possèdent des propriétés urticantes plus ou moins équivalentes. Ces trois espèces sont souvent confondues. Si la processionnaire du chêne est susceptible de provoquer des allergies au mois de juin et juillet, comme le cul brun, la processionnaire du pin, elle, se manifeste au début du printemps. À noter qu’une confusion peut également être faite avec le bombyx disparate dont les poils ne sont pas urticants.