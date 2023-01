Covid-19 : Multiplication des contrôles face au risque chinois

Après les États-Unis, le Japon, le Canada et plusieurs pays européens, l’Australie a annoncé à son tour dimanche des tests négatifs au Covid-19 obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine, évoquant les craintes liées à l’explosion de la pandémie dans ce pays de 1,4 milliard d’habitants. «Cette mesure est une réponse à la vague significative d’infections au Covid-19 en Chine et à la possibilité d’une apparition de variants du virus dans ce pays», a expliqué le ministre australien de la Santé, Mark Butler, en annonçant qu’un test PCR négatif sera exigé à tout arrivant de Chine à compter du 5 janvier.

Le gouvernement du Canada avait annoncé plus tôt une mesure identique, en «réponse à la poussée de Covid-19 en République populaire de Chine et en raison du peu de données épidémiologiques et de séquençage du génome disponibles sur ces cas».

L’Europe désunie

Le pays a rapporté dimanche quelque 5100 nouveaux cas positifs et un décès supplémentaire lié au Covid. Des chiffres largement minorés qui apparaissent en total décalage avec la réalité sur le terrain. En dépit du rebond épidémique, les autorités vont cesser le 8 janvier les quarantaines obligatoires à l’arrivée en Chine et autoriser les Chinois à voyager à l’étranger, après trois ans de frustrations.

Absence de transparence

L’OMS avait annoncé vendredi avoir rencontré des responsables chinois pour évoquer la flambée épidémique. «L’OMS a de nouveau demandé le partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique, notamment davantage de données sur le séquençage génétique et sur l’impact de la maladie, y compris les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs et les décès», a avancé l’agence sanitaire des Nations Unies dans un communiqué. Elle a aussi réclamé des données sur les vaccinations effectuées et le statut vaccinal, en particulier chez les personnes vulnérables et les plus de 60 ans.