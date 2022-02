Canton de Neuchâtel : Multirécidiviste, un voleur se retrouve derrière les barreaux

Un trentenaire neuchâtelois écope de 14 mois de prison ferme pour avoir volé des montres d’une valeur globale supérieure à un demi-million de francs.

Après neuf condamnations en dix ans, dont plusieurs pour cambriolages, un Neuchâtelois finit par écoper de la prison ferme. Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry l’a condamné à 14 mois de prison pour un vol global de 142 montres anciennes, de deux coffrets et d’une montre à gousset. La valeur totale des objets a été estimée à plus de 526 000 francs par son propriétaire, qui a pu les récupérer.