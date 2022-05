Genève: Munitions dans le Léman: une étude se veut rassurante

La sécurité et l’environnement ne seraient pas menacés par les munitions qui dorment dans la vase du Léman genevois, soit de 150 à 1000 tonnes immergées là par le fabricant Hispano-Suiza entre les années 1940 et 1980. C’est en substance la conclusion d’une première inspection cantonale des fonds du Petit-Lac. Entre décembre et avril derniers, des sondeurs, des sonars, un robot-caméra et des plongeurs ont fouillé une zone de 1,5 km2.