France : Munitions et explosifs saisis à Belfort

Deux hommes ont été présentés à la justice après avoir été interpellés, un peu par hasard, en possession d’un arsenal inquiétant. On ne sait pas encore ce que les suspects comptaient faire de ce matériel.

Le quotidien indique que les deux hommes, défavorablement connus des services de police, ont été présentés à la justice samedi et placés en détention. On ignore encore ce que les suspects comptaient faire de cet explosif et des détonateurs saisis. La découverte de cet arsenal inquiétant, composé également de 200 munitions, avait poussé la police à faire intervenir ses services de déminage, épaulés par un chien spécialisé en recherche d’explosifs rattaché à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.