Football: Murat Yakin avoue pour la première fois ses regrets

«Si je pouvais revenir en arrière, Sommer et Schär n’auraient pas joué, admet notamment Yakin. Schär était à plat après vingt minutes. Sommer avait souffert de la grippe pendant quatre jours. C’est normal qu’ils aient voulu jouer et qu’ils aient donc donné leur feu vert. Quel footballeur ne veut pas être sur le terrain lors d’un huitième de finale de Coupe du monde? Je n’en veux pas à mes joueurs.»

Dans cet entretien, Murat Yakin révèle aussi la nature du virus qui a circulé dans les rangs de sa sélection. Et ce n’est pas une histoire de climatisation à l’hôtel, selon lui. «Nous avons une dizaine de joueurs qui ont souffert de la grippe au Qatar. Yann Sommer, Fabian Schär, Nico Elvedi et Silvan Widmer ont eu des symptômes très forts par moments. Je me reproche de ne pas avoir été assez conséquent. J’aurais dû les protéger.»