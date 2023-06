Football: Murat Yakin: «Bien sûr que nous sommes favoris»

«Le plus grand danger est toujours de sous-estimer nos adversaires, a donc averti Xherdan Shaqiri en conférence de presse dimanche. Les petites équipes sont devenues meilleures qu’avant, parce qu’elles travaillent aussi sérieusement, elles analysent nos matches. On l’a vu en Andorre, c’était une complètement autre équipe que la dernière fois que nous l’avons affrontée. Maintenant, ces petites équipes veulent aussi essayer de jouer, d’avoir la balle. Nous devons rester forts mentalement.»

Peu de changements nécessaires

Cela ne veut pas dire non plus que la Suisse doit se sous-estimer. Au contraire. Murat Yakin l’a rappelé à sa manière: «Bien sûr que nous sommes favoris pour le match de lundi, a-t-il clamé. Nous devrons être dominants et jouer notre foot.» Plus précisément? «Il faudra être concentrés pour ne pas laisser l’adversaire se créer des occasions, ajoute-t-il. La présence de la surface sera aussi importante pour marquer et concrétiser ces opportunités. Nous avons les qualités offensives pour combiner, pour faire la différence.»