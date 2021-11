Football – Murat Yakin: «Ce serait bien de marquer rapidement»

La Suisse devra faire parler sa folie lundi. À Lucerne, face à la Bulgarie, les 14’300 billets en vente ont trouvé preneur pour cette affiche décisive pour la qualification à la Coupe du monde 2022. Avec un objectif pour l’équipe nationale: marquer le plus de buts possible, histoire de faire mieux que ce que l’Italie fera dans le même temps en Irlande du Nord. En conférence de presse, Murat Yakin a donné ses principes.

Nous devons rester concentrés sur nos automatismes. Ce n’est pas une question de système. Par exemple, nous avons vu contre l’Irlande du Nord et en Lituanie que les latéraux pouvaient être très hauts. Au final, c’est le fait d’amener beaucoup de joueurs à la finition qui compte. Mais nous devrons rester organisés, car la Bulgarie peut partir vite en contre-attaque. Nous essayerons de mettre l’adversaire sous pression, et je ne pense pas qu’un changement de système soit nécessaire. C’est plutôt une question d’individualités et de forces vives et fraîches à introduire pour marquer des buts demain (lundi).