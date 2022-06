Football: Murat Yakin fait confiance à ses cadres contre le Portugal

Pour le reste, peu de surprises à signaler côté suisse. Si ce n’est que Yakin a choisi d’aligner trois milieux axiaux (Granit Xhaka, Remo Freuler et Djibril Sow). Restera à déterminer comment ils se placeront: en 4-2-3-1 ou en 4-1-4-1? Même si le sélectionneur a déjà démontré être capable de changer de disposition au cours du même match, comme jeudi dernier contre l’Espagne.

En défense, pour la première fois de ce stage, la paire habituelle Manuel Akanji-Nico Elvedi sera titularisée dans l’axe. Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez conservent leur place sur les côtés. Offensivement, l’animation sera dépendante de Haris Seferovic à la pointe de l’attaque, avec Xherdan Shaqiri et Breel Embolo sur les ailes. A noter que les deux néophytes Leonidas Stergiou et Zeki Amdouni sont sur le banc.