Murat Yakin: «J’ai écrit la carte d’anniversaire pour ma femme grâce à ChatGPT»

L’anniversaire de sa femme

L’entraîneur a raconté que sa femme avait récemment fêté son anniversaire. Comme cadeau, il lui a offert un grand bouquet de fleurs. Mais Yakin n’a pas écrit lui-même la carte de vœux. «J’ai écrit la carte d’anniversaire pour ma femme grâce à ChatGPT, a-t-il avoué. Je n’étais vraiment pas le plus doué à l’école.»

Le coach de 49 ans a ajouté qu’il avait simplement entré deux mots dans la fameuse interface d’intelligence artificielle: «texte romantique». Mais son épouse n’est pas dupe et elle a remarqué l’astuce. «En 21 ans, tu ne m’avais encore jamais écrit de lettre», a-t-elle rétorqué au Bâlois.

Sa mère comme coach

Ses débuts à GC

Après avoir gravi les échelons au Concordia Bâle, Murat Yakin a commencé sa carrière professionnelle à Grasshopper au début des années 1990. Malgré la rivalité entre Bâlois et Zurichois. Est-ce que cela a dérangé l’ancien défenseur international? «Non pas du tout, explique-t-il. Il faut bien commencer quelque part.»

Embolo comme DJ

Comme l’a montré le documentaire sur la Nati intitulé "The Pressure Game", des musiques sont souvent passées dans le vestiaire. «Notre DJ est Breel Embolo», avoue le sélectionneur. Il passe d’ailleurs des fois la chanson «Kiss Kiss» de Tarkan exprès pour lui.

Sa période en Valais

«Neuf mois super, sauf les cinq dernières minutes.» C’est ainsi que Yakin décrit sa période sur le banc du FC Sion. Il avait choisi ce défi car il voulait vivre de l’intérieur la passion de Christian Constantin pour le club valaisan. «Il y met son cœur et son âme, et il fait beaucoup pour le football suisse, concède l’entraîneur. Mais si tu perds trois fois de suite, il ne faut pas se tenir près de lui et partir loin.» À la question de savoir si CC paie bien, le Bâlois répond: «Nous sommes toujours en litige à ce propos.»