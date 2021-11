Football – Murat Yakin: «Nous voulons être à fond pour demain»

Cela va être différent. Nous aurons une autre équipe. L’Italie aussi fera des changements. Le match de vendredi n’est pas complètement décisif. Il y a encore deux matches à jouer, avec six points en jeu. J’espère que nous ferons un bon match, que nous embêterons l’adversaire et que nous aurons des possibilités de marquer. Nous devons agir, essayer d’avoir des opportunités. Se concentrer que sur l’aspect défensif contre l’Italie n’est pas bon. Nous devons minimiser leurs chances et être le plus haut possible dans le terrain. De la sorte, nous pourrons faire un bon match.

«Meilleurs on est défensivement, plus on peut se projeter offensivement»

Je crois que nous voulons simplement gagner le match. L’équipe vit de l’harmonie, de la dynamique qu’elle peut avoir et du plaisir qu’elle peut éprouver en jouant au foot. Je pense que le résultat en découle. L’équipe de Mancini vit ensemble depuis quatre ans. Moi, je suis en charge depuis trois mois. Nous avons une stabilité défensive. Meilleurs on est défensivement, plus on peut se projeter offensivement. Se concentrer seulement sur l’aspect défensif serait fatal pour vendredi. Sans risque, on ne gagne jamais. Mais une équipe vit de l’état d’esprit. C’est ce qui renforce et donne de la confiance. Et battre le champion d’Europe serait naturellement une sensation pour nous.