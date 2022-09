Football: Murat Yakin: «Nous voulons tout faire pour rester en Ligue A»

L’habituelle défense et Xhaka titulaires

Et le reste du onze? «Sur le plan offensif, nous sommes très flexibles, élude-t-il. Nous ne chercherons pas à faire d’essais. Mais j’ai beaucoup de choix au milieu et j’attends encore l’entraînement de vendredi pour me décider.» Reste qu’il y a des leçons qui ont été tirées du match aller, lorsque la Suisse s’était rebellée en deuxième période, avec une approche beaucoup plus agressive. «Nous essayerons de mettre l’Espagne sous pression et reproduire donc la prestation du premier match. En espérant pouvoir en tirer quelque chose du point de vue comptable.»