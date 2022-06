Football : Murat Yakin: «On doit défendre plus intelligemment!»

Murat Yakin a enregistré à Prague sa deuxième défaite à la tête de l’équipe de Suisse. La première dans une compétition officielle, la Ligue des nations en l’occurrence. AFP

Forcément, il avait imaginé autre chose pour lancer la Ligue des nations. Bien sûr, l’important est peut-être ailleurs, il reste des matches, le droit à l’erreur existe et tout cela doit s’inscrire dans une montée en puissance pour qui doit préparer le Mondial en fin d’année, Vaclik a sauvé les siens plusieurs fois, les deux buts concédés sont moches (presque deux autobuts). Mais après avoir épuisé les excuses, il y a la réalité: une défaite face à la République tchèque, une vilaine performance. Et cela gravait sur le visage de Murat Yakin une forme de tristesse et de désappointement.

«On a bien commencé les deux mi-temps, avec des chances de but, comme lors de la minute qui précède l’ouverture du score tchèque, soufflait Yakin. Mais nous n’avons pas défendu intelligemment, en concédant deux autobuts.»

En réalité, le premier a été attribué à Kuchta, mais sur un malheureux assist de Schär, le No 10 tchèque n’avait plus qu’à la pousser au fond de filet, le second étant un centre dévié par Sow qui trompait tout le monde, y compris Sommer.

«Il y avait mieux à faire les deux fois, reprenait Yakin. On doit mieux défendre, on ne doit pas perdre en prenant ce genre de buts. Une longue touche, un centre où nous devons être en opposition. Je crois aussi que nous méritions mieux que cette défaite, nous avons eu des occasions, nous avons su nous les créer, mais Vaclik a fait trois ou quatre arrêts importants. Pour le reste, nous étions trop loin de nos adversaires sur les deuxièmes ballons et donc pas performant dans les duels. Il va falloir faire mieux pour les prochains matches.»

C’est un Murat Yakin presque désabusé qui a envisagé l’avenir immédiat. Le déplacement à Lisbonne, ce jeudi, pour y affronter le Portugal, dimanche soir. Que changer, que penser, que faire?