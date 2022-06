Football: Murat Yakin positive: «La chance n’est pour l’instant pas de notre côté»

Ce n’est pas encore de la tension. Cela ressemble plus à de la crispation. L’ambiance autour de l’équipe de Suisse n’est en tout cas pas au beau fixe. Et Murat Yakin est passé sur le gril, à la veille de Suisse – Espagne (jeudi à 20h45) au Stade de Genève. Après les défaites en Tchéquie (2-1) et au Portugal (4-0), le sélectionneur de l’équipe nationale a préféré tempérer mercredi.

Cela ne veut pas non plus dire que la Suisse a fait tout juste. Yakin en est conscient: «Nous avons surtout joué à l’extérieur cette année, rappelle-t-il. Nous avons montré aux joueurs que nous n’avons pas défendu de manière assez conséquente jusqu’ici. La chance n’est pour l’instant pas de notre côté.» Cela concerne aussi la défense: le technicien espère que Manuel Akanji pourra faire son retour contre l’Espagne, alors que Nico Elvedi est très incertain (il s’entraînera jeudi cependant) et que Fabian Schär est suspendu. «Nous ne pouvons donc pas aligner la composition habituelle, fait remarquer Yakin. Les automatismes et le rythme ne sont pas évidents à trouver.»