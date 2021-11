Football – Murat Yakin: «Quand on prend un point à Rome, on doit être content»

La Suisse doit savourer son bon match contre l’Italie, avec ce nul 1-1, mais se projeter presque aussi vite dans la dernière journée de ces qualifications pour la Coupe du monde 2022. Vendredi soir, après la rencontre, Murat Yakin se trouvait ainsi entre deux eaux en conférence de presse d’après-match. Même s’il sait bien qu’il faudra mettre beaucoup de buts contre la Bulgarie à Lucerne lundi pour espérer se qualifier. Et il faudra probablement le faire sans Ricardo Rodriguez, sorti sur blessure («le temps est serré», a dit le sélectionneur). Denis Zakaria, en revanche, souffre plutôt d’un coup, alors que Manuel Akanji sera suspendu.

Je pense que le match nul est juste. Nous avons commencé le match courageusement, en prenant vite l’avantage de manière méritée. La manière était comme on le souhaitait, en étant actifs. Ensuite, nous jouions contre une équipe offensive, qui combine bien, avec de bonnes individualités. Au final, nous avons été un peu chanceux. Mais quand on prend un point à Rome, on doit être content.