Football: Murat Yakin rappelle les Romands, mais pas Seferovic

En plus de Denis Zakaria et Edimilson Fernandes, présents au Qatar, le sélectionneur de l’équipe de Suisse a également fait appel au Genevois Zeki Amdouni et aux Vaudois Jordan Lotomba et Andi Zeqiri. Ils seront tous de la partie pour les rencontres de qualification à l’Euro 2024 contre la Biélorussie (samedi 25 mars à Novi Sad/SRB) et Israël (mardi 28 à Genève).