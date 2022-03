Football – Murat Yakin regrette «les erreurs individuelles»

«Notre première mi-temps a été bonne, très intensive, a analysé Yakin. Nous nous sommes montrés très dominants, avec de bonnes chances de buts et nous aurions pu en marquer plus. Et puis, dans la dernière phase de la 1re mi-temps, nous avons eu des pertes de balle inutiles.» Référence forcément à la passe de Fabian Frei, qui a fini dans les pieds des Anglais, jusqu’à la frappe victorieuse de Luke Shaw.

Même si le technicien doit rester positif, malgré cette défaite décevante: «Dans l’ensemble, c’était un match dans lequel nous avons montré de la concentration et de la discipline, avec beaucoup de tempo et de solidarité. Malheureusement, des erreurs individuelles nous privent d’un meilleur résultat, que nous aurions mérité», a-t-il insisté.

«Le bon système et la bonne stratégie»

Murat Yakin s’est aussi attardé sur les performances individuelles. À commencer par celle de Fabian Frei, lequel a été aligné en défense centrale en raison de la blessure de Fabian Schär et du manque de condition de Nico Elvedi: «Excepté son erreur, Frei a été bon, juge son entraîneur. Au final, je pense que nous avons choisi le bon système et la bonne stratégie.»

Avant de s’attarder sur Xherdan Shaqiri, auteur de la passe décisive pour Breel Embolo: «Il a du rythme, vous avez pu le constater, s’est-il félicité. Il aime jouer dans cette position axiale et il a pu délivrer de très bonnes passes. C’est ce qu’on attend de lui, et on doit essayer de mieux le chercher.» Quant à Silvan Widmer, sorti sur blessure à la demi-heure, Yakin n’a pu donner de détails supplémentaires. «De toute façon, Kevin Mbabu était déjà prévu titulaire mardi.» Contre le Kosovo à Zurich, il y aura en revanche la nécessité de retrouver la victoire, en plus de la manière. Question de sérénité.