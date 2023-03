Football: Murat Yakin: «Un seul mot: gagner»

Il n’y a d’ailleurs que ça qui compte pour la Suisse dans cette nouvelle campagne: «Durant la semaine, les joueurs ont fait un petit travail en équipe, afin de déterminer ce qui était important pour ces prochains mois, a récité Murat Yakin. Et au final, il n’en est ressorti qu’un seul mot: gagner. On peut discuter longtemps, mais seule la victoire compte pour avancer.»

Imposer son jeu

Reste qu’il faudra déjà se débarrasser de la Biélorussie. «Nous avons pu observer leurs matches de Ligue des nations, a détaillé Yakin. Comme n’importe quel adversaire, si on le laisse jouer, il devient fort. Mais nous nous attendons à ce qu’il soit compact derrière et qu’il cherche à beaucoup miser sur les contre-attaques, ainsi que sur les coups de pied arrêtés pour marquer.»

«Nous nous préparons pour jouer notre match et ne pas laisser la Biélorussie pouvoir miser sur ses qualités.»

En tant que favorite de ce groupe qui comporte également la Roumanie, Israël, le Kosovo et Andorre, la Suisse a toutefois une exigence: imposer son jeu. «Cela revient à nous de décider du match, a admis Yakin. Nous devrons mettre la pression sur l’adversaire, sans le sous-estimer. Nous nous préparons pour jouer notre match et ne pas le laisser pouvoir miser sur ses qualités. Ainsi, nous devrons être patients, mais également enchaîner rapidement, en misant sur les un contre un, en passant par les côtés et en cherchant de centrer vers la surface. Mais nous pourrions aussi devoir allonger. Nous avons entraîné ces différentes variantes durant la semaine.»