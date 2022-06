Football: Murat Yakin: «Xherdan Shaqiri sera sur le banc»

C’est une nouvelle aventure qui commence. Et cette fois, Murat Yakin est là depuis son début. Arrivé en cours de campagne qualificative pour la Coupe du monde 2022, avec une mission accomplie, le sélectionneur dépend désormais que de lui-même et de l’équipe qu’il a redessinée.

À Bad Ragaz, nous avons bénéficié de superbes infrastructures, de super terrains. C’était parfait pour travailler, avec presque six jours à disposition. Je n’ai ressenti aucune fatigue chez les joueurs, il y avait une bonne intensité. L’ambiance est bonne. Et je veux désormais les voir tout donner dans des matches qui seront sérieux. Ce ne sera pas seulement orienté sur les résultats, certains joueurs recevront aussi leur chance. Le temps est court jusqu’à novembre et la Coupe du monde. On prend cette Ligue des nations très au sérieux.