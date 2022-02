Ski alpin – Murisier a «vécu bien pire qu’une 4e place aux JO»

Justin Murisier était le parfait outsider du combiné des Jeux olympiques et le Bagnard a répondu présent lors des deux disciplines (descente et slalom) dans lesquelles il n’a pourtant pas accumulé les kilomètres ces derniers hivers.

Quatrième à 18 centièmes du podium, le Valaisan a tenu à relativiser d’avoir terminé à la pire des places dans l’aire d’arrivée. «C’est frustrant parce que je fais deux bonnes courses mais il me manquait 20 ou 30 centièmes en descente, a analysé le Suisse, 6e de la descente matinale. Une petite faute au milieu de la manche de slalom me coûte probablement le podium mais cela fait partie du jeu. Dommage, j’ai tout essayé.»

En confiance avant le géant

Le skieur de Bruson n’est pas du genre à pleurnicher sur son sort. «J’ai vécu bien pire qu’une 4e place aux JO, je me suis cassé quatre fois le genou, les deux épaules, j’ai eu des problèmes de dos. Franchement, j’ai eu assez de problèmes dans ma carrière pour ne pas m’abattre sur mon sort. On a encore vu Nina O’Brien se casser le tibia et notre coéquipier Yannick Chabloz, l’avant-bras, donc il faut relativiser. Ce soir, j’aurai tourné la page.»