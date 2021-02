Basketball : NBA: Murray et Embiid font exploser les compteurs

Jamal Murray est devenu le premier joueur à 50 points sans tirer de lancer franc, lors du succès de Denver à Cleveland. Joel Embiid s’est fait l’auteur de la même marque pour sauver Philadelphie des griffes de Chicago.

Il a fallu 50 points de Joel Embiid – record personnel battu – pour que les Sixers viennent à bout de Bulls très accrocheurs (112-105). Un shoot à mi-distance glacial du pivot, également auteur de 17 rebonds et 4 contres, a définitivement scellé le match à 41 secondes du terme. Une performance digne d’un MVP, course pour laquelle le Camerounais fait partie des favoris à bientôt mi-saison.

«On s’en est sorti en équipe, ce n’était pas l’effort d’un seul homme, on a mieux fait tourner le ballon et mieux défendu que lors des matches précédents. Ça, ça me rend heureux. Après je suis là pour faire le travail, c’est pour ça qu’on on me paie. Et je fais tout ce qu’il faut pour aider mes coéquipiers», a-t-il commenté.