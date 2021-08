Clash avec Tsitsipas - Murray ne redescend toujours pas

Tennis : Murray ne redescend toujours pas

Au lendemain de sa défaite face à Stefanos Tsitsipas (ATP 3) à l’US Open, l’Ecossais l’a encore mauvaise. Il en a rajouté une couche, via Twitter, sur l’attitude du Grec.

«Le fait du jour. Stefanos Tsitsipas met deux fois plus de temps pour aller aux toilettes que Jeff Bezos pour aller dans l’espace. C’est intéressant», a tweeté l’Ecossais en référence à l’aller-retour de quelque dix minutes entre la Terre et l’espace effectué par le milliardaire américain en juillet.

Andy Murray ne digère pas sa défaite au premier tour de l’US Open lundi et plusieurs heures après il ironisait encore sur les pauses prises par le Grec durant le match. Le Britannique était entré dans les détails quelques heures plus tôt en conférence de presse.

Une absence de sept minutes

«Lorsque vous jouez un match rude comme celui-ci et que vous vous arrêtez pendant sept ou huit minutes, vous vous refroidissez. Vous pouvez vous y préparer mentalement autant que vous le souhaitez, mais le fait est que cela vous affecte physiquement, et ce plusieurs fois pendant le match», a expliqué Murray.

Une règle jugée absurde par Murray

Sept minutes, «c’est le temps qu’il me faut pour me changer. Et revenir sur le court prend un peu de temps. Pour autant que je sache, on a le droit de faire deux pauses toilettes dans un match de cinq sets», a-t-il argué.