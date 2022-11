Tennis: Murray ne se prend toujours pas au sérieux

À la suite de l’ascension fulgurante de Calos Alcaraz, une statistique a été publiée: il a mis 140 jours pour atteindre la place de No 1 mondial, d’une fois qu’il a été dans le Top 10.

Pour Andy Murray le chemin a été un peu plus long. L’Écossais a dû attendre 3493 jours, une éternité… Il est devenu le 26e No 1 mondial, le 7 novembre 2016. Il faut dire qu’il était à la lutte avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Rien que ça!