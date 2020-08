Tennis Murray renoue avec la victoire neuf mois après

Le Britannique a réussi son retour sur le circuit professionnel.

Murray, qui jouait son premier match officiel en simple depuis novembre 2019, a dû batailler face à l’Américain Frances Tiafoe, emportant le premier set au tie-break (7-6, 8/6), avant de perdre le second set (3-6) puis de s’imposer plus aisément au dernier set (6-1).

«Je pense avoir bien bougé aujourd’hui. C’est probablement ce qui m’a le plus satisfait et ce qui me préoccupait le plus avant le match», a déclaré Murray. «J’ai trouvé que je bougeais plutôt bien. Mon tennis aurait pu être meilleur. J’ai bien fait certaines choses à la fin, mais je pourrais certainement m’améliorer sur le plan du jeu».