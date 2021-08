Rock : Muse a annoncé une date en Suisse

Le groupe de rock britannique se produira le 2 juillet 2022 à l’OpenAir de Saint-Gall.

Durant l’été 2022, Muse jouera ses tubes dans une multitude de festivals en Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, France et Suisse. L’OpenAIr de Saint-Gall a annoncé le 26 août 2022 que le trio formé de Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard serait l’une de ses têtes d’affiche avec Alan Walker, Tones and I, Milky Chance, Zoe Wees, Sam Fender ou encore Purple Disco Machine.

Le directeur du festival saint-gallois, Christof Huber, a indiqué que Muse se produirait en exclusivité chez lui le samedi 2 juillet 2022. On rappellera que le groupe britannique est un monstre du rock, avec plus de 20 millions d’albums vendus depuis sa création en 1994. Il est aussi considéré comme l’un des plus spectaculaires à voir en live. En 2016, il a scotché en l’espace d’un mois les festivaliers du Montreux Jazz, du Paléo et du Gurten. Son dernier passage en Suisse remonte à l’été 2019, au Hallenstadion à Zurich.