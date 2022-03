Londres : Muse donnera deux concerts de charité

La bande de Matt Bellamy jouera deux soirs d’affilée en mai 2022 pour lever des fonds pour plusieurs organisations caritatives, dont Médecins Sans Frontières.

Muse, qui vient de faire un retour en force, va donner de son temps pour des causes nobles. Les 9 et 10 mai 2022, à l’Eventim Appollo de Londres, une salle de près de 3500 personnes, le trio britannique de rock donnera deux concerts dont le but est de lever des fonds. Les recettes seront reversées à trois associations: War Child, Médecins Sans Frontières et The Big Issue.