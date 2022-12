Musique : Muse et Mylène Farmer dévoilent un duo surprise

Sacrée surprise pour les fans de Muse et de Mylène Farmer. Le groupe anglais et la star française, qui se produira au Stade de Genève le 17 juin 2023, ont sorti un duo inattendu mis en ligne sur YouTube, jeudi 8 décembre à minuit. Il s’agit d’une nouvelle version du morceau «Ghosts (How Can I Move On)», issu du dernier album en date du trio britannique «Will Of The People». Sur une mélodie mélancolique au piano, on entend l’icône rousse chanter en français, aux côtés de Matthew Bellamy qui reprend son titre dans sa langue natale.