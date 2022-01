Rock : Muse opère un puissant retour

Le trio britannique de rock a publié le morceau et le clip «Won’t Stand Down». Il ravira les fans de riffs ravageurs.

Cela faisait depuis novembre 2018 et la sortie de l’album «Simulation Theory» que la bande de Matthew Bellamy était bien silencieuse. C’est peu dire que les fans n’en pouvaient plus même si le leader du combo avait sorti un titre en solo en mai 2020 . L’attente a pris fin, jeudi 13 janvier 2022, avec l’arrivée du single «Won’t Stand Down», annonciateur d’un futur album.

«Won’t Stand Down», c’est 3 minutes 30 de chaos contrôlé, c’est un hymne, avec ses guitares puissantes, calibré pour des stades, ce sont des sons de distorsion et c’est un appel vibrant de Matt Bellamy, pour reprendre le contrôle de votre propre vie», décrit le label de Muse, dans un communiqué. «Le thème du titre tourne autour du fait de tenir tête aux tyrans que ce soit dans la vie privée, sur le lieu de travail ou n’importe où ailleurs. Il faut savoir se protéger de la coercition et de la manipulation par des personnes sociopathes et perturbées. Il faut affronter l’adversité avec force, confiance et agressivité», a ajouté Bellamy, 43 ans.