Genève - Musiciens de retour sur scène: «Un pied énorme»

«Les restrictions, on s’y fait»

Pour cette édition particulière, le public était assis, avec masque, même lors de spectacles à l’e xtérieur, avec des jauges limitées à 100 personnes au maximum à l’intérieur ou à 300 au plus à l’extérieur. Ce qui n’a pas gêné Alain et Monique, fidèles de la Fête et amateurs de classique: « Les restrictions, on s’y fait, c’est tellement un cadeau qu’on nous fait que cela compense tout ça. » De leur côté, Hannibal et Sami, dans la vingtaine, considèrent que « cela aurait été mieux sans les chaises » : « On voulait sauter, pouvoir se lever, siffler, mais après, c’est pour la protection des gens. On espère qu’il y aura d’autres concerts, même dans ces conditions, c’est mieux que rien. »