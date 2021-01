Live streaming : Musiciens réunis artificiellement pour un concert

Le live streaming Switzerland Connected fera monter sur scène neuf artistes, dont Bligg et Marc Sway, qui chanteront depuis des endroits différents en Suisse.

Blay, duo formé par Bligg et Marc Sway (à dr.) présentera son morceau «Denkmal» durant le show.

Bligg, Marc Sway, Joel Goldenberger, Miss Kryptonite, Luca et Andrea de Make Plain, Andryy, Ben Pavlo et Flavie Léa se produiront ensemble le 13 janvier 2021 dès 18h. Enfin, c’est du moins ce que les spectateurs du livestream Switzerland Connected verront sur leurs écrans grâce une prouesse technologique. Dans la réalité, les musiciens donneront leur concert séparément depuis Zurich, Berne, Bellinzone (TI), Klosters (GR), Volketswil (ZH) et Veytaux (VD).