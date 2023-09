Musique: Le rappeur Freeze Corleone veut «la peine de mort» pour Palmade

En plus de s'attaquer à des personnalités politiques, le rappeur français Freeze Corleone n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer l'humoriste sur son nouvel album polémique.

Freeze Corleone revient sur le devant de la scène avec de nouveaux textes controversés.

Il est probablement le rappeur français le plus sulfureux de ces dernières années. Freeze Corleone, star montante du hip-hop en France, a dévoilé le 11 septembre son nouvel album «ADC» (acronyme pour «L'Attaque des Clones»). Un concentré de punchlines polémiques pour celui qui avait fait la une de l'actualité en France en 2020 à l'occasion de la sortie de son précédent album «LMF» (La Menace Fantôme). Accusé d'antisémitisme en raison de références à Adolf Hitler et à l'Allemagne nazie, le cas de Freeze Corleone était remonté jusqu'au ministre de la Justice en France et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris.

Trois ans plus tard, Issa Diakhité, de son vrai nom, n'a rien changé à sa formule et revient sur le devant de la scène avec de nouveaux textes controversés. Complotisme, apologie du terrorisme, antisémitisme, tout y passe en matière d'accusation et Freeze Corleone ne fait rien pour désamorcer la machine à faire du buzz.

Darmanin, Polanski, Jack Lang visés

«Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Darmanin», lance-t-il à l'encontre du ministre de l'Intérieur, une des nombreuses personnalités qui en prend pour son grade. Pierre Palmade est également visé, le rappeur allant jusqu'à demander «la peine de mort» pour l'humoriste responsable d'un dramatique accident ayant coûté la vie à un nourrisson. «Si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne, ou d’chez Mohammed ben Salmane (ndlr: le roi d'Arabie saoudite)», poursuit-il dans son morceau «Tse Chi Lop».

Visiblement adepte de la thèse complotiste des élites pédophiles protégées par un système corrompu, le Français de 31 ans s'en prend également aux «pédocriminels» citant le cinéaste Roman Polanski et l'ancien ministre français Jack Lang.

Entre deux trois références footballistiques, le pari de semer la zizanie en créant division et ressentiment au sein du paysage médiatique français semble en tout cas réussi. Le nouvel album a enregistré plus de 20 millions de streams sur Spotify en seulement quatre jours. Et le rappeur a dépassé le milliard d'écoutes sur cette même plateforme.