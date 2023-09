Chris Brown répond à Tinashe qui regrette d’avoir chanté avec lui

Comme de nombreux artistes, Tinashe n’est pas fière de tout ce qu’elle a fait dans sa carrière. Et la chanteuse de 30 ans regrette particulièrement d’avoir collaboré avec d’autres artistes sur deux morceaux. Interrogée par Zach Sang dans son émission proposée sur YouTube, l’artiste s’est exprimée sur ces duos, l’un avec R. Kelly, condamné pour pédopornographie , l’autre avec Chris Brown, jugé coupable à de multiples reprises de violence et accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Tinashe, qui s’était produite au Montreux Jazz en 2022 , n’assume pas d’avoir travaillé avec ces deux hommes, mais elle assure qu’elle n’a pas eu son mot à dire. «Vous pensez que j’avais envie de collaborer avec eux?», a-t-elle demandé à l’animateur, avant de préciser qu’elle essayait d’oublier qu’elle avait fait un duo avec R.Kelly en 2015, intitulé «Let’s Be Real Now». «J’étais tellement jeune, c’est fou. Je venais de signer avec ce label, je devais avoir 20 ans», s’est-elle justifiée, déclarant qu’il s’agissait d’une idée de sa maison de disques.

Quant à «Player», avec Chris Brown, sorti en 2016, la chanteuse affirme qu’elle souhaitait l’interpréter seule, mais que son label – le même que Brown – n’était pas du même avis. «Nous voulions que «Player» soit un grand single, donc je pense que dans leur esprit, j’avais besoin d’un soutien et Chris Brown était leur plus gros artiste à l’époque», s’est-elle souvenue. Bien qu’elle ait fait part de ses doutes, Tinashe a tout de même accepté, parce qu’une partie d’elle pensait que ça fonctionnerait et que la chanson lui permettrait d’avoir du succès.