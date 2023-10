Coldplay traîne son ex-manager, Dave Holmes, en justice

Nouveau chapitre dans la bataille juridique qui oppose Coldplay à son ex-manager, Dave Holmes. Alors qu’on apprenait début septembre 2023 que ce dernier avait déposé une plainte contre le groupe britannique, le quatuor a riposté. Selon le «Times», une procédure judiciaire a désormais été lancée à Londres: Coldplay réclame plus de 14 millions de livres sterling (plus de 15 millions de francs) de dommages et intérêts à Dave Holmes. Selon les documents déposés auprès d’une Haute Cour, il aurait mal organisé la tournée mondiale «Music of the Spheres», qui a débuté le 18 mars 2022, et doit se poursuivre jusqu’au 2 septembre 2024. De plus, David Holmes «n’a pas supervisé et contrôlé de manière adéquate le budget de la tournée», peut-on notamment lire.