«Un restaurant sans musique perd un peu de son âme, et un bar, encore davantage», estime Gilles Meystre, président de la faîtière des cafetiers, restaurateurs et hôteliers GastroVaud. Son vœu était de ne pas pénaliser toute la branche à cause d’un mauvais élève. «Ce week-end, Metropole 2000 et C&A avaient des DJ pour animer le Black Friday, alors que nous, on voulait nous couper le son», renchérit le vice-président de la section lausannoise Antoine Piguet. Face à la bronca des tenanciers d’établissements, le gouvernement a finalement revu sa copie, annonce le quotidien romand. OK pour la musique, mais pas à plus de 75 dB, soit l’équivalant du bruit dans une rue animée ou celui d’un aspirateur en marche. De quoi soulager (un peu) la branche. «Bonne nouvelle, réagit ce mardi Antoine Piguet. Le 10 décembre, on passera de mode silencieux à mode «murmure à l’oreille des convives». Mais on sera là!»