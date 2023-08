Ed Sheeran sortira bel et bien un deuxième album en 2023

«L’automne dernier, j’ai constaté que mes amis et moi-même étions confrontés à de nombreux changements dans notre vie. Après la chaleur de l’été, tout s’est calmé, s’est stabilisé, s’est effondré, s’est mis en place ou a implosé. Lorsque j’ai traversé une période difficile au début de l’année dernière, écrire des chansons m’a aidé à comprendre mes sentiments et à accepter ce qui se passait, et lorsque j’ai appris les différentes situations de mes amis, j’ai écrit des chansons, certaines de leur point de vue, d’autres du mien, pour saisir comment eux et moi voyions le monde à ce moment-là. Il y a eu des hauts, comme tomber amoureux et nouer de nouvelles amitiés, et des bas, comme les peines de cœur, la dépression, la solitude et la confusion», a expliqué en légende celui qui a récemment fait une surprise à de jeunes musiciens.