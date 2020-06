il y a 37min

Suisse

Musique en fête, sens des responsabilités en tête

Des villes ont imaginé un concept de Fête de la musique covid-19 compatible. Aperçu.

de Francesco Brienza

Par endroit, il sera possible d’assister à un concert ce dimanche. Keystone

Moyennant quelques précautions et en toute modestie, il sera possible de fêter la musique, ce dimanche 21 juin. La plupart des événements prévus ont été annulés à cause des restrictions sanitaires en vigueur. Grâce à l’assouplissement des mesures, à un peu d’imagination et à beaucoup de bonne volonté, des villes ont toutefois réussi à mettre en place des concerts live en un temps record.

A Lausanne, plusieurs lieux ouverts au public offriront des concerts gratuits, mais limités en nombre dû aux mesures Covid-19, sur inscription et dans le respect des prescriptions sanitaires émises par la Confédération. A l’aube, un quatuor viendra enchanter la Jetée de la compagnie, à Bellerive. D’autres événements auront lieu durant la journée au Lausanne-Palace, à la Brasserie de Montbenon ou à la Cité. Mais c’est à la Galicienne que les amateurs de festival retrouveront un semblant de sensations de concert live. Benoît Lo y jouera son électro-pop à 18h, avant de laisser place à la musique brésilienne de Kilaro à 19h30 et aux vibes latino des Hermanos Perdidos à 21h. Programme complet ici. A noter les performances diffusées en live dès 16h sur la radio LFM des artistes Alice Auclair, Pat Burgener, Alejandro Jeyes, Forma, Shana Pearson, Maryne et Amandine.

Ici c’est Fribourg