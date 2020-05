Genève

Musique en roulotte pour le plaisir des malades et des aînés

L’Orchestre de la Suisse Romande débute une tournée des hôpitaux et des EMS. Il livre des prestations en petit comité. Des concerts gratis dans la rue sont prévus, une fois levées les restrictions liées au Covid-19.

L’institution quitte en effet ses vénérables murs du Victoria Hall pour se la jouer bohème. Dans une ancienne roulotte de cirque transformée en mini-scène, les musiciens ont entamé ce jeudi une tournée dans des hôpitaux, des cliniques et des EMS genevois. Ces prestations en extérieur, avec un maximum de cinq interprètes pour respecter les restrictions liées au Covid-19, visent à «apporter du plaisir à ceux privés de loisirs, comme les aînés et les malades», appuie Steve Roger, directeur général de l’OSR. Et pour ses membres, «c’est un peu comme un retour aux bases de notre métier de ménestrel, sourit Nora Cismondi, première soliste (hautbois). On se sent super bien!»