Headhunterz, un des maîtres du hardstyle, arrête les tournées

«Je vais vous parler avec mon cœur. C’est mon cœur qui m’a conduit à cette décision. Je vais arrêter de donner des concerts. C’est devenu trop lourd. Je suis aujourd’hui dans une position qui me permet de prendre un peu de recul et de regarder ma vie d’un peu plus haut. Je me suis posé une question importante: «Qu’est-ce qui me rend heureux?», a expliqué le DJ face à une caméra installée dans son studio. Ce n’est pas un hasard s’il a enregistré son message depuis là: Headhunterz désire désormais se consacrer uniquement à la création. «C’est ce qui me rend heureux, qui me fait me réveiller chaque matin, qui me file le sourire et qui a du sens à mes yeux. J’aime profondément créer de la musique. Créer quelque chose à partir de rien est le truc le plus gratifiant.» La vie de DJ avec des voyages autour du monde le fatiguait au plus haut point: «Je sais que ça peut paraître fou de me plaindre de ça et que certaines personnes trouveront ça débile. Je le comprends. Mais ça fait 15 ans que je fais ça. Et tout ça a commencé à avoir un impact sur ma santé physique et mentale. Maintenant, après avoir réalisé tous mes rêves de DJ, je suis prêt à trouver un meilleur équilibre et une vie plus normale.»