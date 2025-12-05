Jul dévoile son double album «TP sur TP» avec des collaborations surprenantes

Le rappeur marseillais sort, ce vendredi, «TP sur TP», un opus où il chante en duo avec Akon, le Catalan Morad ou encore le groupe corse I Muvrini.

Jul a rempli le Stade de France en avril 2025, battant le record de fréquentation avec 97'816 spectateurs. AFP

Numéro 1 des artistes les plus streamés dans l’Hexagone en 2025, le rappeur français Jul, originaire de Marseille (sud-est), sort, ce vendredi, «TP sur TP», un double album enregistré à Paris contenant des duos éclectiques, de Naza au groupe corse I Muvrini.

«Je fais tout à l’instinct, tout sur l’esprit du moment», confie Jul dans le documentaire qui accompagne cette sortie (ci-dessous). Le film plonge dans les coulisses de la création du disque lors de sessions d’enregistrement nocturnes dans un studio parisien, où le chanteur dit être venu chercher «une autre inspiration».

«J’ai toujours fait des bons albums avec la grisaille», sourit-il, loin de Marseille, la ville dont il est devenu un emblème, jusqu’à être, à l’arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port en provenance de Grèce, l’un des premiers porteurs français des Jeux de Paris en 2024.

Réalisé en deux semaines

En une quinzaine de jours, cet artiste prolifique – une trentaine d’albums, au moins deux nouveautés par an depuis 2014 –, a bâti un double opus de 32 morceaux, via son label indépendant D’or et de platine. «J’essaie d’innover, j’essaie de faire ce que j’aime», lâche le rappeur de 35 ans.

Le titre de l’album, «TP sur TP», s’inscrit dans son univers: «TP» signifie «temps plein», en référence au volume horaire des dealers et autres petites mains d’un trafic qui gangrène la cité phocéenne.

À ses yeux, sa musique n’évoque «que de la réalité», des instants de vie «que ce soit dans la trahison, que ce soit dans les joies, les peines». Comme des photos qui défilent sur un téléphone, «mes sons, c’est mes souvenirs à moi», compare-t-il.

Parmi les duos figurent son ami Naza, la star américaine des années 2000 Akon («Lonely») ou encore le trublion catalan du rap Morad. Jul rend aussi hommage à ses racines familiales corses, avec «À chacun sa victoire», titre où il conte l’espoir au côté du célèbre groupe I Muvrini, et dans une autre chanson avec Marcu Antone Fantoni.

Personnalité réservée fuyant la lumière, ce qui se surnomme «L’Ovni» est pourtant un phénomène capable de battre le record de fréquentation au Stade de France avec 97'816 spectateurs réunis en avril. Il retrouvera l’enceinte parisienne en mai 2026.

En parallèle, son règne sur le classement des artistes les plus écoutés en streaming en France se poursuit: en 2025, il reste numéro 1 pour la cinquième année consécutive sur Spotify et la sixième année d’affilée sur Deezer, selon les données de ces plateformes publiées cette semaine.