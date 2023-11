Musique: la superstar de la K-pop Lisa bannie de Weibo

De son nom complet Lalisa Manobal, Lisa a disparu de Weibo cette semaine, son compte remplacé par un message d’erreur indiquant que sa page «n’est pas visible en raison de signalements pour violation des lois et des régulations». L’actrice hongkongaise Angela Yeung, alias Angelababy, a elle aussi été bannie pour «violations des lois et des régulations concernées», selon un message affiché sur son compte. Weibo n’a pas donné plus d’explications. L’agence de Lisa, YG Entertainment, a dit à l’AFP qu’elle n’avait pas de communiqué officiel à transmettre.