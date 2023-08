Le Terminus, un nouveau festival itinérant dans Lausanne 

Le duo Synapson, formé par Alexandre (à g.) et Paul, jouera en clôture, le 16 septembre 2023 au parc Montbenon.

Le collectif basé au Mont-sur-Lausanne continue à rouler sa bosse. Après la deuxième édition de son Mont’Air Festival en juin 2023 , voilà que cette bande de potes investit des lieux iconiques de Lausanne avec Le Terminus. «Grâce au budget participatif de la Ville, nous avons la chance de pouvoir organiser la tournée du Terminus, le bus rétro de notre collectif que nous avons aménagé en bar. Ce festival vise à transformer quatre lieux emblématiques et très fréquentés de Lausanne (ndlr: place de la Gare, place Centrale, place de l’Europe et parc Montbenon) en de véritables espaces de vie culturelle», explique le Collectif 52.

Au menu des festivités: des karaokés, des blind-tests, des jeux de cartes, des Silent Party et aussi des DJ sets. Par exemple, samedi 26 août 2023 sur la place de la Gare, l’équipe du Folklor, club réputé de Lausanne, prendra les platines après un tournoi de pétanque. Au programme également, d’autres DJ réputés tels que Lea Lisa, Jay Fase, Djerry C ou Dirty Flav. Le point d’orgue du Terminus sera sans conteste la venue du duo français Synapson. Les garçons, à qui l’on doit les tubes «Fireball» ou «All In You», se produiront le samedi 16 septembre 2023 dans le cadre magnifique du parc Montbenon.