Les Rolling Stones sortiront un nouvel album le 20 octobre

De gauche à droite: Keith Richards, Ron Wood and Mick Jagger. The Rolling Stones ont dévoilé leur nouvel album le 6 septembre au Hackney Empire à Londres.

«Nous avons peut-être été un peu paresseux et puis, soudain, nous nous sommes dit: fixons une date et faisons un disque», a ironisé Mick Jagger, le chanteur charismatique du groupe qui a fêté ses 80 ans en juillet, en présentant l’album, aux côtés de Keith Richards et de Ronnie Wood devant la presse.