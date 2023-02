Suisse : Musique: les vidéos courtes cartonnent, les vinyles à la peine

Les réseaux sociaux connaissent un boom dans le marché suisse de la musique. Selon les chiffres 2022, publiés vendredi par l’Ifpi, l’association professionnelle de la branche des labels suisses, le streaming audio financé par la publicité via Instagram, TikTok ou Facebook a explosé, en particulier via les vidéos courtes. Il a enregistré une augmentation de 81% à 12,9 millions de francs.

Ces mini-clips que les utilisateurs téléchargent permettent aux artistes et musiciens de toucher de l’argent. Il s’agit d’une nouvelle source de revenus qui ne passe plus par les plateformes de streaming comme Spotify. L’ensemble du secteur est ainsi plus largement représenté. «Cela renforce la position de négociation des labels face aux fournisseurs de streaming classiques», explique samedi le directeur de l’Ifpi Lorenz Haas dans «Schweiz am Wochenende».