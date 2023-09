L’ex-manager de Coldplay réclame un saladier au groupe

Dans des documents de justice, que «Variety» a notamment pu consulter, on apprend que Holmes n’aurait pas perçu de commission, pourtant contractuelle, pour les dixièmes et onzièmes albums de Coldplay, qui devraient arriver prochainement, alors même que la bande de Chris Martin a reçu des avances substantielles pour les produire. Elle aurait reçu 35 millions de livres (39 millions de francs) pour le dixième et 30 millions de livres (33,5 millions de francs) pour le onzième. Dave Holmes aurait dû percevoir une partie – située entre 8% et 13%, de ces montants, chose qui avait été le cas pour les disques «Everyday Life» (2019) et «Music of the Spheres» (2021). En conséquence, il réclame aujourd’hui 10 millions de livres en dommages et intérêts, soit un peu plus de 11 millions de francs.