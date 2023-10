Lil Tay est de retour avec un nouveau clip

En une journée, sa vidéo a été visionnée plus de 1,7 million de fois. Ce qui a eu l’air de ravir Lil Tay. Dimanche 1er octobre 2023, elle s’est à nouveau emparée de son compte Instagram pour partager sa joie. «5 ans plus tard (ndlr: elle n’était plus apparue en vidéo depuis 2018). En 1re place des tendances sur YouTube en moins d’une journée. 100’000’000 de dollars en voitures. Entièrement indépendante, écrite et produite par moi. Sucez ma bite les haters sans talents», a-t-elle déclaré avec un autre extrait.